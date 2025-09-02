Documentaire

Le bleu de la mer met en évidence le blanc immaculé des maisons. Ruelles dallées de pierres, moulins à vent, oliveraies et plages inondées de soleil composent un décor de rêve.

Ce rêve, c’est les Cyclades. Cette série d’îles grecques est appelée ainsi en raison de leur position les unes par rapport aux autres qui dessine la forme d’un cercle. Chacune de ces îles est unique et possède un profil très différent des autres. Mais ensemble, elles parviennent à composer une image exhaustive du monde grec.

Extrait du film : ​​ »Découvrir le monde – Cyclades Nord, l’amour du bleu”

Réalisation : Pierre Brouwers

