Documentaire

A la fois si proche et si exotique, si européenne et presque asiatique, la Grèce depuis toujours excite le rêve. Nimbée de mythes et d’histoire, la partie continentale du pays fascine. Pour avoir arpenté dans tous les sens Péloponnèse, Epire, Thessalie et Macédoine, Pierre Brouwers et ses caméras dressent le portrait fidèle et surprenant d’un pays pas toujours conforme aux clichés. Le film dévoile en effet une Grèce faite non seulement de mers et de plages, mais surtout de montagnes, de lacs, et de forêts. Les sites archéologiques les plus importants ne sont pas oubliés, bien sûr, et jalonnent un itinéraire destiné à piloter le spectateur sur les chemins de l’Olympe… Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9