Documentaire



Thomas, un passionné de voyages, s’est lancé dans une aventure exaltante à travers le sultanat d’Oman, situé à la pointe extrême de la péninsule arabique. Contrairement aux touristes traditionnels qui suivent les circuits habituels, Thomas a décidé de tracer son propre chemin à travers ce pays fascinant.

Arpentant les routes moins fréquentées, Thomas découvre la véritable essence d’Oman. Des villages pittoresques nichés au cœur des montagnes aux vastes étendues désertiques, chaque coin de ce pays regorge de trésors cachés.

Loin des attractions touristiques bondées, Thomas se perd dans les ruelles étroites des souks traditionnels, où l’artisanat local et les épices exotiques éveillent ses sens. Il échange avec les habitants, découvrant leurs traditions millénaires et leur hospitalité légendaire.

S’aventurant hors des sentiers battus, Thomas explore les oasis verdoyantes dissimulées dans les canyons arides, où la vie palpite au rythme des sources d’eau fraîche. Il se laisse envoûter par la beauté brute des paysages désertiques, où les dunes ondulantes captent la lumière changeante du soleil.

À chaque étape de son périple, Thomas se confronte à de nouveaux défis et expérimente des moments de pure adrénaline. Que ce soit en escaladant les sommets escarpés des montagnes du Hajjar ou en plongeant dans les eaux cristallines du golfe d’Oman, chaque instant est une aventure en soi.

Mais au-delà des sensations fortes, c’est la rencontre avec les cultures ancestrales qui marque le plus Thomas. Il assiste aux cérémonies traditionnelles, découvre l’art du falaj, système d’irrigation vieux de plusieurs siècles, et partage des repas avec les nomades bédouins, écoutant leurs récits fascinants autour du feu de camp.

Pour Thomas, ce voyage dépasse largement le simple fait de cocher des cases sur une liste de destinations à visiter. C’est une quête de sens, une exploration de l’âme d’un pays et de ses habitants. Et dans cette aventure authentique, il trouve une richesse bien plus grande que tout trésor matériel.

Un film écrit et Un documentaire réalisé par Thomas Yzébé

Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy