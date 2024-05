Documentaire



Le dernier épisode de notre série s’achève sur l’histoire de Louis-Philippe qui se fit proclamer roi des Français par la Chambre des députés. Il régna donc sous le régime de la monarchie contractuelle fondée sur un Pacte entre le roi et les représentants de la nation. Louis-Philippe a permis l’adoption du drapeau tricolore ce qui lui valut l’hostilité des cours européennes et le surnom de roi bourgeois. Un documentaire de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.