Documentaire

L’incroyable histoire de Venise à la fin du 19ème siècle et la gloire puis la chute d’une famille en proie aux soubresauts de l’Histoire. Suivez l’épopée de la dynastie Stucky des révolutions industrielles et techniques à la ruine occasionnée par le régime fasciste. Comment une famille, partie de rien, a-t-elle pu construire un empire économique en si peu de temps ? Et comment cet empire a-t-il pu si vite s’écrouler et s’oublier dans les replis de l’Histoire ?Au gré de ses revirements de fortune, la saga des Stucky ravive en chacun de nous la saveur et la force des épopées familiales et fait écho à plusieurs mythes contemporains: celui du self-made-man, de la success story, celui de la grandeur et de la décadence, de la dégringolade des puissants.Au-delà des rebondissements dignes des plus grands feuilletons, si la destinée de cette famille suscite tant de charme et d’étonnement, c’est parce qu’elle incarne toute une époque. Celle d’une transformation totale de l’Europe à la fin du XIXe siècle.