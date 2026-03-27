Stéphane Bern raconte le destin du plus original, disons même singulier, des explorateurs anglais qui s’est rendu en Afrique...
Clara Wasser nous explique le sens de la belle expression : « trêve des confiseurs ».
L’histoire retient souvent de Napoléon Bonaparte l’image d’un conquérant insatiable, redessinant les frontières au gré de ses charges de...
« J’ai été comme vous, incrédule. Et puis j’ai creusé, j’ai enquêté, j’ai questionné et derrière, j’y ai trouvé...
L’histoire du commerce contemporain se lit comme une véritable épopée de la consommation de masse, amorcée par une révolution...
Afin de répondre au vandalisme des révolutionnaires, le fameux abbé Grégoire (1750-1831) développa la notion de « patrimoine ». Son idée...
Le 16 février 1899, les dorures du palais de l’Élysée sont le théâtre d’un événement qui restera gravé dans...
Déclenchée en 1853 dans le contexte de la « question d’Orient », c’est-à-dire de l’affaiblissement progressif de l’Empire ottoman,...
Dans ce film, la réalisatrice Florida Sadki met en scène deux comédiens qui, en quête d’un personnage de théâtre,...
À environ 100 kilomètres de Moscou, le village de Borodino symbolise la résistance russe à l’envahisseur Napoléon Bonaparte. Mais en...
Quatre ans après mon premier épisode sur « L’Art d’avoir toujours raison » de Schopenhauer, je reviens sur ce livre pour...
La Marseillaise repose sur un mélange complexe : une musique inspirée (voire copiée) d’un oratorio de Grisons, et des paroles...
L’histoire de France est jalonnée de moments de rupture, mais peu d’événements possèdent la charge dramatique et la puissance...
Si Nelson a assuré la domination maritime de l’Angleterre, c’est bien à Wellington qu’elle doit l’affirmation de sa puissance...
Gambetta est aujourd’hui l’un des noms les plus donnés à des voies publiques en France, aux côtés de Victor...
Dans ce numéro exceptionnel de Secrets d’Histoire, le Prince Souverain Albert II ouvre les portes du Palais Princier à...
Entre 1822 et 1880, 18 espèces de dinosaures ont été découvertes. Vingt ans après, on en compte près de...
Pris dans la bataille et dans une formation compacte, le soldat ne s’appartient plus. Pourtant, la perception de l’engagement...
Napoléon Bonaparte, figure incontournable de l’histoire de France, a marqué son époque par un savant mélange de guerre et...
Depuis une quarantaine d’années, les historiens se penchent sur le Second Empire, devenu un objet d’étude à part entière....
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