Joséphine de Beauharnais, née Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie, est sans conteste l’une des figures féminines les plus emblématiques de l’époque napoléonienne. Sa relation avec Napoléon Bonaparte, marquée par une passion intense et tumultueuse, a fait d’elle l’un des grands amours de l’empereur, malgré les difficultés qui ont émaillé leur mariage. Napoléon lui écrivait souvent des lettres d’amour enflammées, exprimant son dévouement et sa fascination pour celle qu’il surnommait affectueusement « Joséphine ». Cependant, au-delà de cette dimension amoureuse, la vie de Joséphine recèle d’autres facettes fascinantes, notamment son influence discrète dans les cercles du pouvoir et son appartenance à la franc-maçonnerie.