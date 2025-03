Conférence

Louis-Alexandre Berthier, chef d’état-major de Napoléon, fut l’un des architectes majeurs des victoires impériales. Né en 1753 à Versailles, il reçut une formation militaire dès son plus jeune âge et se distingua par une rigueur exceptionnelle dans l’organisation des campagnes. Dès les premières années de la Révolution française, il embrassa la cause républicaine et gravit rapidement les échelons de l’armée.