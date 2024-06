Documentaire



Une fois sa puissance établie, Napoléon se construisit un personnage sur le modèle de César, homme d’Etat et général. Il fut considéré à la fois comme un libérateur et un tyran. Son ambition et sa détermination le portèrent au triomphe puis à la défaite. Il conquit l’Europe, domina son siècle et changea l’Europe. Un documentaire de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.