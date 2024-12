Documentaire

Louis Pasteur et Robert Koch, deux géants de la science, ont marqué l’histoire avec une rivalité intense. Français et Allemand, leurs ego démesurés et leur nationalisme ont alimenté un face-à-face qui a propulsé des découvertes majeures dans le domaine de la médecine. Tuberculose, rage, choléra, peste, tétanos, diphtérie… Découvrez comment leur compétition a permis de sauver des millions de vies et de transformer la science à jamais.

Réalisateur : Mathieu Schwartz