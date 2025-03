Conférence

Le mouvement philhellénique en France le premier du genre si on excepte le soutien français aux insurgés américains est largement décrit et suffisamment étudié. Un aspect peu connu de ce mouvement à l’exception d’une étude très approfondie mais peu diffusée (A. Amandry L’Indépendance grecque dans la faïence française du 19e siècle Athènes 1982) est la fabrication dans trois usines françaises entre 1825 et 1830 de services d’assiettes décorés de sujets inspirés par le combat des grecs contre les turcs. Les sujets de ces assiettes puisent leur inspiration dans quelques événements précis de la Guerre de l’Indépendance grecque mais surtout des combats et des victoires de grecs inconnus ou des malheurs et de l’héroïsme des femmes grecques. La principale source directe de ces images n’est autre que des lithographies de Karl Loeillot. Les propriétaires des usines de Choisy Montereau et Toulouse ont sans doute voulu mettre sur le marché un produit dont la réussite commerciale serait assurée mais des sentiments philhelléniques profonds à l’origine de cette initiative ne peuvent pas être exclues. Ce qui est encore plus important c’est la présence dans les foyers français dans le quotidien des français assis autour de leur table ou à côté d’une cheminée d’images inspirées par la guerre de l’Indépendance des grecs suscitant une admiration et un enthousiasme au-delà des clivages politiques militaires et diplomatiques.