Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2025 consacrés à la France, Storiavoce a enregistré trois émissions avec Éric Anceau, directeur d’une Nouvelle Histoire de France monumentale, regroupant pas moins de 100 historiens issus de 15 disciplines des sciences humaines et sociales. Au cours de ce dernier volet, l’historien revient sur sa période de prédilection, en s’attardant sur l’idée de nation au XIXe siècle. Quels sont les éléments de continuité du fait national entre les XVIIIe et XIXe siècles ? Existe-t-il un lien entre absolutisme et nation ? Que signifie la devise révolutionnaire « La loi, le roi, la nation » ? Comment le concept de nation évolue-t-il au XIXe siècle ? Comment la IIIe République a-t-elle construit la nation républicaine ? Quel a été le rôle du roman national dans la construction de la nation ?