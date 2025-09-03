Henri Dunant, un nom souvent associé à la création de la Croix-Rouge, est une figure emblématique dont l’impact humanitaire...
Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo marque la fin de l’épopée napoléonienne et le début d’un nouvel...
« Rien ne saurait désormais détruire ou effacer les grands principes de notre Révolution. Ces grandes et belles vérités...
L’économie basée sur l’esclavage a fait prospérer l’Amérique, mais ses effets s’en font encore ressentir aujourd’hui. Images tirées de...
La grande famine irlandaise, également connue sous le nom de Grande Famine de la pomme de terre, demeure l’une...
Le calendrier de l’Avent trouve son origine dans les traditions chrétiennes germaniques du XIXᵉ siècle. Son but premier était...
Entre 1860 et 1890, les guerres indiennes marquent une période cruciale de l’histoire des États-Unis, où s’affrontent l’armée fédérale,...
Le procès de Germaine Berton demeure l’un des épisodes les plus singuliers de l’histoire politique et judiciaire de la...
Stéphane Bern raconte le destin du plus original, disons même singulier, des explorateurs anglais qui s’est rendu en Afrique...
C’est l’une des plus grandes énigmes criminelles de tous les temps que Franck Ferrand nous propose de scruter, le...
Une incroyable collection de photographies de « petites gens » du Paris de la fin du XIXe siècle, vient d’être redécouverte. Ces...
Le XIXe siècle, considéré comme le siècle de la science, fut aussi celui de l’occultisme : de nombreux savants s’adonnaient alors aux pratiques...
Mettre le feu au Code civil ou renverser les urnes dans les bureaux de vote : dans sa lutte...
Sous le Second Empire, les Delton ont immortalisé l’univers du cheval. Afin d’en savoir plus sur cette famille qui...
La question de savoir si la France pouvait gagner la guerre franco-prussienne de 1870 ouvre la porte à une...
Afin de répondre au vandalisme des révolutionnaires, le fameux abbé Grégoire (1750-1831) développa la notion de « patrimoine ». Son idée...
De la fin de l’Empire en 1814 à la Troisième République, pas moins de cinq régimes se succèdent, faisant...
Depuis une quarantaine d’années, les historiens se penchent sur le Second Empire, devenu un objet d’étude à part entière....
La colonisation du monde a aussi été une affaire de plantes. Collectées, transportées, croisées, acclimatées, exploitées, elles ont été...
Lenoir, Fortin, Duboscq, Dumotiez, Carpentier, Breguet, Gaiffe… autant de noms de constructeurs d’instruments scientifiques qui étaient installés près du...
