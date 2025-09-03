Ressources Dans la même catégorie

Article Henri Dunant : l’homme derrière la création de la Croix-Rouge Henri Dunant, un nom souvent associé à la création de la Croix-Rouge, est une figure emblématique dont l’impact humanitaire...

Article Comment Napoléon a-t-il pu perdre la bataille de Waterloo ? Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo marque la fin de l’épopée napoléonienne et le début d’un nouvel...

Conférence Le mythe littéraire de Napoléon « Rien ne saurait désormais détruire ou effacer les grands principes de notre Révolution. Ces grandes et belles vérités...

Documentaire L’esclavage : à l’origine de l’économie mondialisée L’économie basée sur l’esclavage a fait prospérer l’Amérique, mais ses effets s’en font encore ressentir aujourd’hui. Images tirées de...

Article La grande famine irlandaise : mildiou et tragédie La grande famine irlandaise, également connue sous le nom de Grande Famine de la pomme de terre, demeure l’une...

Podcast D’où vient le calendrier de l’Avent ? Le calendrier de l’Avent trouve son origine dans les traditions chrétiennes germaniques du XIXᵉ siècle. Son but premier était...

Conférence Les guerres indiennes 1860-1890 Entre 1860 et 1890, les guerres indiennes marquent une période cruciale de l’histoire des États-Unis, où s’affrontent l’armée fédérale,...

Podcast Le procès de Germaine Berton, la femme qui voulait venger Jaurès Le procès de Germaine Berton demeure l’un des épisodes les plus singuliers de l’histoire politique et judiciaire de la...

Podcast La véritable histoire de Richard Francis Burton Stéphane Bern raconte le destin du plus original, disons même singulier, des explorateurs anglais qui s’est rendu en Afrique...

Podcast Jack l’Eventreur démasqué C’est l’une des plus grandes énigmes criminelles de tous les temps que Franck Ferrand nous propose de scruter, le...

Documentaire Paris : flâner à travers la Belle Époque Une incroyable collection de photographies de « petites gens » du Paris de la fin du XIXe siècle, vient d’être redécouverte. Ces...

Podcast Une histoire du spiritisme Le XIXe siècle, considéré comme le siècle de la science, fut aussi celui de l’occultisme : de nombreux savants s’adonnaient alors aux pratiques...

Podcast Hubertine Auclert, la féministe radicale Mettre le feu au Code civil ou renverser les urnes dans les bureaux de vote : dans sa lutte...

Documentaire Le studio photo de Louis-Jean Delton Sous le Second Empire, les Delton ont immortalisé l’univers du cheval. Afin d’en savoir plus sur cette famille qui...

Conférence La France pouvait-elle gagner en 1870 ? Un point de vue uchronique La question de savoir si la France pouvait gagner la guerre franco-prussienne de 1870 ouvre la porte à une...

Podcast Aux origines de l’archéologie Afin de répondre au vandalisme des révolutionnaires, le fameux abbé Grégoire (1750-1831) développa la notion de « patrimoine ». Son idée...

Podcast XIXe siècle : l’instabilité française De la fin de l’Empire en 1814 à la Troisième République, pas moins de cinq régimes se succèdent, faisant...

Podcast Napoléon III, le retour en grâce Depuis une quarantaine d’années, les historiens se penchent sur le Second Empire, devenu un objet d’étude à part entière....