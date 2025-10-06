Jean-Baptiste Bernadotte, modeste béarnais, traverse la révolution française avec le surnom de « sergent Belle-Jambe ». Compagnon d’armes de Napoléon en Italie, leurs destins ne cessent de se croiser mêlant rivalités, jalousies, et même mariage avec Désirée Clary, l’ex-fiancée de Bonaparte. Devenu maréchal d’empire en 1804, il rejoint pourtant la coalition contre la France. Découvrez le destin extraordinaire de ce palois devenu roi de Suède.