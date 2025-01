Conférence

Le rôle de la France dans la construction des nouveaux États par la guerre et par la diplomatie (1848-1871). Eric Anceau se propose de le traiter en trois temps telle qu’elle pourrait l’être devant une classe. Il partira d’une présentation du printemps des peuples 1848 et de la réaction qui l’a suivie en faisant ressortir, dans un cas comme dans l’autre, la place de la France. Il évoquera ensuite l’action de l’Empire français en faveur des nationalités (1852-1861) avant de conclure par la construction des nouveaux États contre la France (1861-1871). Conformément aux instructions officielles, l’accent sera porté sur les unifications italienne et allemande sans négliger pour autant les autres et sur trois personnalités centrales Napoléon III, Cavour et Bismarck.