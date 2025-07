Podcast

Gambetta est aujourd’hui l’un des noms les plus donnés à des voies publiques en France, aux côtés de Victor Hugo ou de Jules Ferry. Pourtant, comparé à ses collègues de la IIIe République, il est sans doute celui dont l’héritage est le moins connu.

Léon Gambetta est issu d’un milieu social modeste de province, qui est loin de le prédestiner à prendre les rênes de l’État. Grâce à ses talents d’orateur, il devient avocat, puis journaliste et, enfin, député. Farouchement républicain, il s’oppose à Napoléon III et s’engage dans le gouvernement provisoire républicain après la défaite de Sedan. Lors du siège de Paris de 1870, il parvient à s’échapper la capitale, alors assiégée, par un vol en ballon ! Après la guerre et la Commune, son implication dans la construction d’une France républicaine concentre son action politique pour pérenniser les institutions, déployer le système scolaire, participer au projet colonial et réarmer la France face à l’Allemagne.