Podcast

En 1857, Gustave Flaubert comparaît devant les juges, accusé d’outrage à la morale et à la religion à cause de son roman Madame Bovary. À travers ce procès retentissant, c’est la liberté d’écrire — et de dépeindre la société sans fard — qui se joue.

Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand retrace les origines du roman, le travail acharné de Flaubert, les accusations du procureur Pinard, la brillante défense de Maître Sénard… et les suites d’un acquittement qui fit entrer Madame Bovary dans l’histoire.