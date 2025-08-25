Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le premier milliardaire célèbre, Rockefeller John D. Rockefeller reste une figure incontournable de l’histoire économique mondiale, souvent présenté comme le premier milliardaire célèbre. Né...

Podcast L’Amérique espagnole : si loin de Madrid? Afin de justifier la rupture avec la couronne d’Espagne, les États nés de l’indépendance de l’Amérique espagnole ont revisité...

Podcast La captivité de Lucien Bonaparte Lucien Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, a connu une destinée singulière, souvent marquée par son indépendance de caractère...

Podcast Qui était Pozzo di Borgo, l’adversaire mythique de Napoléon ? Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842), cousin corse et ancien ami de Napoléon, devint l’un de ses plus acharnés...

Podcast Une histoire du spiritisme Le XIXe siècle, considéré comme le siècle de la science, fut aussi celui de l’occultisme : de nombreux savants s’adonnaient alors aux pratiques...

Podcast La Veuve Clicquot La maison Veuve Clicquot occupe une place emblématique dans l’univers du champagne, non seulement pour la qualité exceptionnelle de...

Documentaire Histoire de l’Amérique – La guerre de sécession En 1862, la guerre de Sécession fait rage. Du côté de l’Union comme des Confédérés, les armées sont décimées....

Documentaire Canal de Suez : l’incroyable construction Reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, le canal traversant l’isthme de Suez est un véritable défi technique...

Documentaire Louis XVIII Louis XVIII, surnommé le Désiré, né à Versailles le 17 novembre 1755 sous le nom de Louis Stanislas Xavier...

Documentaire L’histoire de l’Amérique – Les grands espaces (6/10) En 1869, les côtes Pacifique et Atlantique, distantes de plus de 3200 kilomètres, sont reliées par le chemin de...

Podcast Napoléon : la légende noire Le récit va tourner autour de Napoléon, de sa chute, de son exil et de l’épouvantable réputation que ses...

Documentaire La bataille de Wavre Alors que Napoléon encaisse sa plus lourde défaite, l’armée française arrache une ultime victoire à Wavre. Revivez la reconstitution...

Documentaire Le secret des hiéroglyphes (2/2) Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...

Documentaire La conquête du pouvoir – Napoléon Bonaparte Bonaparte décide alors qu’il est temps de jouer un rôle politique. Le 18 brumaire an VIII de la république,...

Podcast La formidable invention du phonographe par Thomas Edison En 1877, Thomas Edison a mis au point le tout premier appareil capable d’enregistrer et de reproduire des sons...

Documentaire L’esclavage en corse sous Napoléon Aujourd’hui nous allons ouvrir un honteux dossier de l’histoire, bien enfoui dans des archives qu’on aimerait oublier….L’esclavage en corse.

Documentaire Panser l’esclavage Après l’abolition de l’esclavage, l’État français a indemnisé… les propriétaires d’esclaves ! Découvrez l’équipe de recherche qui, en étudiant...