Si Nelson a assuré la domination maritime de l’Angleterre, c’est bien à Wellington qu’elle doit l’affirmation de sa puissance...
Envolez-vous avec Philippe Gougler et découvrez le passage mythique de la ruée vers l’or, le fameux col Chilkoot. A...
Henri Dunant est une figure emblématique dont l’impact humanitaire résonne encore aujourd’hui. Né le 8 mai 1828 à Genève,...
Ce médecin-star du XIXe siècle a été un des premiers à s’intéresser aux violences faites aux enfants, et à...
Le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo marque la fin de l’épopée napoléonienne et le début d’un nouvel...
« Rien ne saurait désormais détruire ou effacer les grands principes de notre Révolution. Ces grandes et belles vérités...
L’économie basée sur l’esclavage a fait prospérer l’Amérique, mais ses effets s’en font encore ressentir aujourd’hui. Images tirées de...
La grande famine irlandaise, également connue sous le nom de Grande Famine de la pomme de terre, demeure l’une...
L’expression « se mettre sur son 31 » signifie s’habiller avec soin, porter ses plus beaux vêtements, généralement pour...
À environ 100 kilomètres de Moscou, le village de Borodino symbolise la résistance russe à l’envahisseur Napoléon Bonaparte. Mais en...
Sur le col de la Vanoise, à 2517 mètres d’altitude, on trouve aujourd’hui une étrange stèle. On peut y...
En 2024, Jules Ferry est le nom le plus porté par les écoles publiques. Malgré cet héritage, peut-on vraiment...
Au milieu du XIX siècle, la vie est difficile en Corse. Faible activité économique, faibles revenus. De nombreux Corses...
Entre 1860 et 1890, les guerres indiennes marquent une période cruciale de l’histoire des États-Unis, où s’affrontent l’armée fédérale,...
Ce dernier épisode s’ouvre sur la dramatique campagne de Russie et se termine par la mort de Napoléon, en...
Qui était Billy the Kid ? Un Robin des Bois version américaine, un combattant pour la liberté, un bandit...
En 1799, Bonaparte prend le pouvoir par la force, instaure la paix civile et bâtit de nouvelles institutions. L’Angleterre...
En octobre 1890, deux événements marquants se produisent aux États-Unis, soulignant la transition vers une nouvelle ère. Ce mois-là,...
Entre 1880 et 1930, presque 24 millions de personnes rejoignent l’Amérique. Leur arrivée va provoquer l’émergence de la ville...
À partir de l’histoire vraie d’un mousse vendéen abandonné en Australie au XIXe siècle et recueilli par des aborigènes,...
