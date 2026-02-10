Histoires d’Histoire s’intéresse à l’évangélisation de Lifou qui a introduit et propagé le christianisme à partir de 1842. Missionnaires...
Dans l’annuaire des noms de grands voyageurs et explorateurs, figure un nom qui a peut-être échappé à la connaissance...
Les Français n’ont pas fait la révolution qu’en 1789 ! En juillet 1830, trois jours de révolte pour la...
La réputation de Napoléon Bonaparte comme étant « petit » est largement exagérée et résulte en grande partie d’un malentendu culturel...
Claire Doutriaux nous raconte l’histoire entremêlée de deux figures de la science en France et en Allemagne : Louis Pasteur...
Stéphane Bern raconte un palais du 19e siècle qui a eu plusieurs vies, un palais que Napoléon Ier voulut...
À la fin de l’été 1888, une série de meurtres particulièrement sordides ébranle la capitale britannique. Les victimes sont...
En 1857, Gustave Flaubert comparaît devant les juges, accusé d’outrage à la morale et à la religion à cause...
« Quel roman que ma vie… » Nous avons remis « les pas dans les pas », refait ces campagnes de légendes. Sous...
Voici l’histoire de Nanette Streicher, la femme qui créa le premier piano de Beethoven ! Dans le 3ème arrondissement...
Cet épisode retrace la grande épopée de Napoléon Ier, empereur des Français. De l’Arc de Triomphe, qui célèbre sa...
Le Congrès de Vienne (1815) est l’un des événements diplomatiques les plus marquants de l’histoire européenne. Après plus de...
A la fin du XIXe siècle, Guglielmo Marconi arrive en Angleterre, prétendant pouvoir transmettre à distance des signaux en...
Fin 2017. Barcelone s’apprête à fêter les 140 ans de la naissance du fondateur de son club de football,...
Mai 1812, le premier empire français est à son apogée. Le blocus continental, décrété depuis fin 1806 par Napoléon...
Tout commence à Vienne, en Autriche, dans l’imposant palais de la Hofburg, l’ancienne résidence impériale des Habsbourg pendant plus...
Portrait de Nadar, un grand artiste charismatique et curieux de tout, qui a photographié tous les grands noms de...
Au XIXe siècle, un prêtre de ce petit village de l’Aude y aurait fait une fabuleuse trouvaille, sans jamais...
Napoléon Bonaparte, figure incontournable de l’histoire de France, a marqué son époque par un savant mélange de guerre et...
L’Université de France ouvre ses portes aux étudiantes durant la seconde moitié du XIXème siècle. Une étude comparative de...
