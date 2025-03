Podcast

À la fin de l’été 1888, une série de meurtres particulièrement sordides ébranle la capitale britannique. Les victimes sont des prostituées, et leurs dépouilles sont retrouvées dans l’East End, quartier populaire de Londres gangrené par la misère et l’alcoolisme. L’absence de vol, la façon dont les corps des victimes ont été découpés et meurtris, tout laisse présager l’existence d’un seul et même assassin, aux motivations perverses. C’est ainsi que débute l’affaire de Jack l’Éventreur. L’enquête devient un feuilleton exploité par une presse populaire friande de faits divers.