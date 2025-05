Podcast

L’expression « merde » pour souhaiter bonne chance trouve ses racines dans le monde du théâtre du XIXe siècle. À cette époque, les spectateurs se rendaient massivement aux représentations en voiture à cheval, et plus le spectacle attirait du monde, plus il y avait de chevaux devant le théâtre… et donc, plus il y avait de crottin de cheval sur le pavé.