Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le dernier combat du maréchal Lannes Jean Lannes est l’un des maréchaux les plus brillants et les plus attachants de l’épopée napoléonienne. Issu d’un milieu...

Podcast Autour du parcours de Narcisse Pelletier À partir de l’histoire vraie d’un mousse vendéen abandonné en Australie au XIXe siècle et recueilli par des aborigènes,...

Conférence Muhammad ‘Ali et le Soudan: expéditions militaires et explorations savantes En octobre 1820 Muḥammad ‘Ali lance ses armées à la conquête du Soudan. En deux ans elles réussissent à...

Conférence La guerre de 1870 La guerre de 1870, aussi connue sous le nom de la guerre franco-prussienne, a eu lieu du 19 juillet...

Documentaire Napoléon Bonaparte et la Bérézina La plus célèbre et la plus tragique des retraites militaires décryptée dans un documentaire animé de 30 minutes.

Podcast L’incendie du Bazar de la Charité Le 4 mai 1897, dans le Paris élégant de la Belle Époque, le Bazar de la Charité ouvre ses...

Documentaire L’invention de la machine à vapeur : une véritable révolution Si le monde est aussi connecté aujourd’hui, c’est notamment grâce au train, dont les premiers modèles à vapeur servaient...

Documentaire L’évangélisation de Lifou Histoires d’Histoire s’intéresse à l’évangélisation de Lifou qui a introduit et propagé le christianisme à partir de 1842. Missionnaires...

Documentaire Austerlitz 1805 Ce documentaire retrace l’histoire de la bataille d’Austerlitz, couronnement de la campagne militaire de 1805 menée par Napoléon Bonaparte....

Documentaire Sissi, Impératrice de la solitude Le 10 septembre 1898, Elisabeth d’Autriche est tragiquement assassinée a Genève. Depuis, cette illustre Impératrice fascine les adultes comme...

Documentaire Grand Nord canadien – la ruée vers l’or Envolez-vous avec Philippe Gougler et découvrez le passage mythique de la ruée vers l’or, le fameux col Chilkoot. A...

Documentaire Histoire de l’anarchisme : naissance d’un mouvement Né en France, autour de la Commune de Paris et dans le sillage de la Grande Révolution, l’anarchisme diffuse...

Documentaire Talleyrand Découvrez le portrait de Talleyrand, une figure qui a marqué l’histoire de la diplomatie française. Un documentaire de Visites...

Podcast La captivité de Lucien Bonaparte Lucien Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, a connu une destinée singulière, souvent marquée par son indépendance de caractère...

Documentaire Ruée vers l’or | Points de repères En 1848, en Californie, James Marshall découvre de l’or au fond d’un ruisseau à Sutter’s Mills. C’est le début...

Documentaire Le secret des hiéroglyphes (2/2) Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...

Documentaire Sur les traces du passé – Bélep, le temps de la léproserie L’administration française décide ainsi d’installer à Waala, dans la réduction mariste, une léproserie en 18928, tandis qu’un décret du président de la République Sadi...

Documentaire Napoléon 1er, campagnes et exils Premier consul depuis 1799, consul à vie depuis 1802, il devient empereur des Français par la constitution du 18...