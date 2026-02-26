Jean Lannes est l’un des maréchaux les plus brillants et les plus attachants de l’épopée napoléonienne. Issu d’un milieu...
À partir de l’histoire vraie d’un mousse vendéen abandonné en Australie au XIXe siècle et recueilli par des aborigènes,...
En octobre 1820 Muḥammad ‘Ali lance ses armées à la conquête du Soudan. En deux ans elles réussissent à...
La guerre de 1870, aussi connue sous le nom de la guerre franco-prussienne, a eu lieu du 19 juillet...
La plus célèbre et la plus tragique des retraites militaires décryptée dans un documentaire animé de 30 minutes.
Le 4 mai 1897, dans le Paris élégant de la Belle Époque, le Bazar de la Charité ouvre ses...
Si le monde est aussi connecté aujourd’hui, c’est notamment grâce au train, dont les premiers modèles à vapeur servaient...
Histoires d’Histoire s’intéresse à l’évangélisation de Lifou qui a introduit et propagé le christianisme à partir de 1842. Missionnaires...
Ce documentaire retrace l’histoire de la bataille d’Austerlitz, couronnement de la campagne militaire de 1805 menée par Napoléon Bonaparte....
Le 10 septembre 1898, Elisabeth d’Autriche est tragiquement assassinée a Genève. Depuis, cette illustre Impératrice fascine les adultes comme...
Envolez-vous avec Philippe Gougler et découvrez le passage mythique de la ruée vers l’or, le fameux col Chilkoot. A...
Né en France, autour de la Commune de Paris et dans le sillage de la Grande Révolution, l’anarchisme diffuse...
Découvrez le portrait de Talleyrand, une figure qui a marqué l’histoire de la diplomatie française. Un documentaire de Visites...
Documentaire historique disponible jusqu’au 13/08/2026 La machine à vapeur marque le début de l’ère de l’énergie fossile. Mais est-ce...
Lucien Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, a connu une destinée singulière, souvent marquée par son indépendance de caractère...
En 1848, en Californie, James Marshall découvre de l’or au fond d’un ruisseau à Sutter’s Mills. C’est le début...
Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...
L’administration française décide ainsi d’installer à Waala, dans la réduction mariste, une léproserie en 18928, tandis qu’un décret du président de la République Sadi...
Premier consul depuis 1799, consul à vie depuis 1802, il devient empereur des Français par la constitution du 18...
L’archéologue belge Peter Eeckhout dévoile les plus grands chantiers de ces dernières années et leurs extraordinaires découvertes. Qu’est-il arrivé...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site