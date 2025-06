Documentaire

Née Comtesse espagnole et propulsée impératrice des français en 1853, Eugénie entra dans la prestigieuse famille Bonaparte en s’unissant à Napoléon III, 1er Président de la République adoubé par le suffrage universel en 1848. Dernière souveraine à régnersur la France, elle participe à cette légende noire qui père sur le second empire et traverse près d’un siècle de progrès. Un documentare de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.