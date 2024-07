Documentaire

Retour sur la vie de Sissi, des trésors de la Vienne impériale aux lieux insolites et secrets où vécut l’impératrice d’Autriche, depuis la Grèce jusqu’en Hongrie. Avec la participation de Jean des Cars et Hortense Dufour, tous deux biographes de Sissi. Loin des images radieuses de cinéma avec Romy Schneider, on découvre le portrait de la véritable Elisabeth, impératrice d’Autriche. Au-delà de l’imagerie populaire de la jeune princesse bavaroise propulsée au-devant des cours d’Europe du XIXe siècle par un coup du sort, le destin de Sissi, c’est aussi et surtout celui, tragique et douloureux, d’une femme rebelle et moderne. De la jeune Bavaroise mélancolique à l’impératrice dont la beauté éblouit l’Europe, et qui mourut sous les coups d’un anarchiste italien à Genève, voici le portrait d’une femme résolument en avance sur son temps.