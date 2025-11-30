Ressources Dans la même catégorie

Article Les cowboys noirs : les grands méconnus de l’histoire des États-Unis Lorsque l’imaginaire collectif évoque la conquête de l’Ouest, des images bien précises surgissent presque instantanément : celle de John...

Conférence Napoléon et le monde L’épopée napoléonienne a eu un retentissement mondial, à son époque comme ensuite, y compris dans des contrées où Napoléon...

Article 31 janvier 1865 : abolition de l’esclavage aux Etats-Unis Le 31 janvier 1865 marque une date cruciale dans l’histoire des États-Unis, avec l’abolition officielle de l’esclavage. Cet événement...

Podcast La Méduse, l’histoire d’un naufrage très politique Le 2 juillet 1816, la frégate française La Méduse s’échoue sur un banc de sable au large de la...

Podcast Les historiens doivent-ils brûler Alexandre Dumas ? Élu ni à l’Académie française ni à l’Assemblée nationale, Alexandre Dumas n’a jamais reçu de consécration institutionnelle de son...

Conférence La philosophie de Schopenhauer Arthur Schopenhauer, philosophe allemand du XIXe siècle, est principalement connu pour son œuvre majeure Le Monde comme Volonté et...

Podcast Louis Pasteur, le père de la médecine moderne Un génie ! Louis Pasteur n’a pas seulement trouvé un vaccin contre la rage, ses nombreuses découvertes ont complètement...

Podcast L’émir Abd el-Kader, le meilleur ennemi de la France Figure incontournable de la résistance algérienne face à la conquête française, l’émir Abd el-Kader ne fut pas seulement un...

Documentaire Clin d’œil – L’Exil de Napoléon à l’île d’Elbe Elbe est une île paisible au décor enchanteur. En 1814 elle reçoit la visite de Napoléon, il y vécu...

Documentaire Empire austro-hongrois, l’âge d’or de la cavalerie Sous l’Empire austro-hongrois (1867-1918), la cavalerie était au coeur de la force militaire. Les centres d’élevage se sont développés...

Documentaire Au Texas, un pionnier du rodéo L’histoire de Bill Pickett, cow-boy noir et inventeur du « bulldogging », une technique de rodéo devenue un classique....

Documentaire Les grandes batailles de l’Histoire – La bataille de Trafalgar Reconstitution de l’une de batailles les plus célèbres de l’histoire navale, livrée le 21 Octobre 1805, au large du...

Article 27 août 1883 – Explosion du Perbuatan (Krakatoa) Avant son éruption spectaculaire, le mont Perbuatan s’élevait majestueusement sur l’île de Krakatau. Cette île, dont le nom en...

Documentaire La guerre d’Algérie – Les chemins de la rébellion Les premiers soldats français à fouler le sol algérien furent envoyés par Charles X. Ce corps expéditionnaire annonçait l’annexion...

Podcast Autour du parcours de Narcisse Pelletier À partir de l’histoire vraie d’un mousse vendéen abandonné en Australie au XIXe siècle et recueilli par des aborigènes,...

Documentaire Le Vin Mariani Connaissez-vous l’incroyable histoire d’un remède corse sans qui un soda mondialement connu n’aurait pas pu conquérir le monde !...

Article Comment Louis XVIII est-il mort ? Louis XVIII, roi de France de 1814 à 1824 (hormis l’épisode des Cent-Jours), a marqué la transition entre l’Ancien...

Documentaire Histoires d’Histoire – Poya, origines partagées Dès 1869, la vallée de la Poya devient la terre d’accueil de colons de toutes origines. C’est un temps...