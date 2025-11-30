Une fois engagé, le soldat des armées impériales sillonnait les routes de l’Europe entière : de l’Italie à l’Espagne, en passant par la Russie et les territoires allemands. Dans ce deuxième volet de nos cours d’Histoire consacrés à la Grande Armée, François Houdecek présente la vie quotidienne du soldat avant la bataille. Comment abordait-il les longues marches quotidiennes ? Où se reposait-il le soir, et dans quelles conditions ? Quels étaient ses divertissements quotidiens et comment se nourrissait-il ? Quelle était la place des femmes dans ce monde dominé par la masculinité ?