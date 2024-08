Documentaire

Le 26 octobre 1881, le marshall fédéral Virgil Earp et ses deux frères, Morgan et Wyatt, doivent arrêter deux hommes suspectés d’une attaque de diligence. Mais l’opération dégénère en un échange de tirs nourri : trente coups de feu tirés en trente secondes. Bilan : trois morts du côté des bandits, et deux Earp blessés. Wyatt, celui des trois frères sorti indemne de la tuerie, se mue alors en justicier impitoyable pour venger ses frères. Le destin de Wyatt a inspiré à John Ford sa « Poursuite infernale » en 1946, la fusillade elle-même est entrée dans la légende, notamment grâce au film de John Sturges, « Règlement de comptes à OK Corral », en 1957.