Conférence

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors que la traite des Noirs organisée par les États européens et le système des colonies de plantation sont à leur apogée, des individus envisagent d’abolir l’esclavage. Ce projet représente à bien des égards une révolution dans l’histoire de l’humanité… Le continent américain constitue un terrain d’observation privilégié de la question abolitionniste, de ses enjeux et de ses répercussions, notamment pour les puissances coloniales européennes et pour des ports comme celui de Nantes. Les esclaves et les anciens esclaves ont joué un rôle décisif dans ce processus, comme en témoignent par exemple les écrits de certains d’entre eux publiés aux États-Unis aux XVIIIe et XIXe siècles.