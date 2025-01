Documentaire

24 avril 1855. L’Aventure, navire de guerre de la Marine nationale française long de 43 mètres, quitte l’Ile des Pins en direction de Tahiti. Trois jours après son départ, il heurte un récif. A bord, 255 membres d’équipage, qui s’en sortiront tous indemnes, même si certains devront survivre plus d’un mois sur une plage. Aujourd’hui, les associations Fortune de Mer et Arkéotopia, spécialisées dans les fouilles archéologiques, repartent explorer l’épave de l’Aventure. L’équipe d’Entre Terre et Mer a pu suivre leur travail et mieux comprendre ce qui s’est passé lors du naufrage et dans les semaines qui ont suivi.