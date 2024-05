Documentaire



Reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, le canal traversant l’isthme de Suez est un véritable défi technique qui remonte à l’Antiquité. Depuis son ouverture à la navigation en 1869, le canal de Suez n’a eu de cesse de s’agrandir afin de s’adapter à l’augmentation du trafic et à la taille des navires. Environ 18000 navires l’empruntent chaque année, des géants des mers qui peuvent atteindre jusqu’à 400 mètres de long et transportent 240 millions de tonnes de marchandises. À l’aide d’images 3D inédites, ce documentaire explique le fonctionnement de ces aspirateurs des mers qui ont permis au canal de passer de 8 à 24 mètres de profondeur.

Au fil des siècles, le canal de Suez s’est imposé comme une artère vitale du commerce mondial, raccourcissant considérablement les trajets maritimes entre l’Europe et l’Asie. Son histoire est celle d’une ingénierie en perpétuelle évolution, défiant les limites de la géographie et repoussant sans cesse les contraintes techniques. La navigation à travers le canal représente bien plus qu’un simple déplacement d’un point à un autre ; c’est un ballet minutieusement orchestré entre les hommes et les machines, entre la nature et la technologie.

Chaque passage à travers le canal est une prouesse logistique, nécessitant une coordination millimétrée pour garantir la sécurité des navires et des équipages. Les écluses, les ponts-levis et les digues sont autant de maillons essentiels de cette infrastructure colossale, qui façonne le paysage et l’économie des régions qu’elle relie. Mais au-delà de sa fonction utilitaire, le canal de Suez incarne également le symbole de la connectivité mondiale, témoignant de la capacité de l’humanité à surmonter les obstacles naturels et à forger des voies de communication toujours plus efficaces.

Un documentaire de Johanna Gauterie, Richard Poisson

© ECLECTIC

Droits réservés – JV