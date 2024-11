Documentaire

Le désastre de Russie relance les velléités guerrières ans toutes l’Europe. Napoléon peut enfin être battu. La sixième coalition se forme contre la France. Elle comprend quasiment la totalité de l’Europe

Napoléon reconstitue son armée. Les «Marie-Louise», jeunes appelés français de 1813, sont constitués. Mais la conscription devient de plus en plus impopulaire.

La campagne débute le fin avril 1808 en Allemagne. Bautzen et Lützen, en mai 1813, sont deux victoires françaises couteuses et non décisives. Les maréchaux de Napoléon y sont pour beaucoup. vieillissants et saturés d’honneurs, ils ne pensent plus qu’à la paix et à jouir de leurs fortunes.

Le 26 et le 17 août 1813, une grande bataille à lieu à Dresde. La cavalerie fait merveille sur les flancs et les coalisés sont sévèrement battus. C’est une grande victoire. Mais partout ailleurs, ses maréchaux sont battus et les coalisés, supérieurs en nombre, se regroupent.

C’est ensuite la grande bataille de Leipzig qui dure trois jours, du 16 au 19 octobre 1813. 180.000 français affrontent 320.000 coalisés.

Au troisième jour, l’armée française recule, submergée par le nombre. C’est une grande défaite. Plus de dix pays vont s’affronter ce qui vaudra à Leipzig d’être surnommée la « bataille des nations ».

Les français reculent vers l’Ouest dans un pays hostile, poursuivis par les coalisés. Après la bataille de Hanau, gagnée par les français le 30 octobre 1813, le Rhin est passé sans encombre. Mais les combats se déroulent désormais sur tout le sol français.

Fin 1813, la campagne de France commence. Partout ou se trouve Napoléon, c’est encore la victoire comme à Montmirail, Brienne, Champaubert, Vauchamps, Craonne. Mais chacune de ces victoires est couteuse en hommes et Napoléon n’a plus de réserves.

En revanche, ses maréchaux fatigués et découragés sont systématiquement battus et il devient impossible à Napoléon d’empêcher les coalisés de prendre Paris. Devant les faits et à la demande de ses maréchaux, Napoléon abdique à Fontainebleau et fait ses adieux à la garde le 6 avril 1814.

De l’avis général des historiens, la campagne de France de 1814 est, avec la première campagne d’Italie de 1796, marquée par le génie manœuvrier de Napoléon. Napoléon prend le chemin de l’exil pour l’île d’Elbe ou il va rester presque un an.

Louis XVIII redeviens roi de France. Le traité de Paris, le 30 mai 1814, ramène les frontières de la France à leur tracé d’avant 1792. Toutes les conquêtes sont perdues. L’opinion favorable à la paix, attends du roi la mise ne place d’un gouvernement constitutionnel.

Mais, la politique du roi est maladroite. Il revient aux coutumes de l’ancien régime qui inquiètent la bourgeoisie et le peuple. La France entame une période de mécontentement qui va préparer le retour de l’Empereur. Le 26 mars 1815, Napoléon embarque sur « l’Inconstant » et fait voile vers la France.