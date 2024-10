Conférence



Comment la pensée japonaise s’est-elle construite dans son rapport avec la nature? Cette question ne relève ni d’un déterminisme environnemental (la nature étant comme ceci, donc la société pense comme cela) ni d’un constructivisme métabasiste (la pensée se construirait sur elle-même, sans base dans la nature). Elle relève de l’histoire d’un certain milieu, c’est-à-dire de la construction réciproque d’un certain sujet (la pensée japonaise) et de son propre monde (ce qu’est la nature et ce que sont les choses pour cette pensée-là). Des exemples en sont donnés dans la langue, la poésie et la philosophie japonaises