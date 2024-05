Podcast



Saviez-vous qu’Henri III exigeait de ses mignons des choses que seul un roi pouvait se permettre ? Que Louis XV était passionné de chasse au point de délaisser les affaires d’Etat et que Louis XIV préférait aller voir ses fontainiers que ses ministres ? Peut-on imaginer Louis XVI rénovant ses pendules pendant que le peuple gronde sous ses fenêtres ? Quant à Henri IV, être dans son intimité signifiait respirer sa puanteur car il refusait de se laver… Et que dire de Catherine de Médicis, qui se passionnait pour les envoûteurs, prophètes et autres sorciers ? La vie des rois et reines est riche d’anecdotes, de faits singuliers, de secrets et de faiblesses que l’Histoire officielle s’est efforcée d’écarter. Loin des alignements de dates et de batailles, cette émission nous fait entrer dans l’intimité, parfois touchante, de ces monarques qui ont fait la France.