Au Ier siècle apr. J.-C., le codex apparaît dans le monde gréco-latin. Ancêtre de notre livre, il remplace progressivement le volumen, c’est-à-dire le rouleau. Dans un ouvrage richement illustré, Sylvie Lefèvre présente cet objet fascinant, pratique et économique, qui a révolutionné le monde de l’écrit et de la lecture. Comment se développe le codex ? Quels sont les mots nouveaux permettant de décrire cet objet ? Comment les décorations, les images et les pictogrammes vont-ils agrémenter les ouvrages et la lecture ? Pourquoi les tranches des livres sont-elles parfois colorées ? Quand apparaît la page de titre ? Spécialiste de littérature médiévale, l’autrice revient aussi sur la place du codex dans la civilisation, ainsi que sur la lecture à haute voix, remplacée progressivement par la lecture silencieuse à partir du VIIIe siècle.