Documentaire



L’ île de Gorée, à Dakar, au Sénégal, est un lieu symbole souvenir de la traite atlantique qui a été pratiquée en Afrique. Le grand historien, Eloi COLY, conservateur de la maison des esclaves de Gorée explique de manière pédagogique l’histoire des esclaves sans retour ainsi que les différentes traites qui ont affecté les populations Africaines depuis le 7 ème siècle jusqu’au 19 ème siècle. Le documentaire de Michel Yves GATTEPAILLE est un préambule historique majeur pour comprendre l’évolution du continent Africain. La maison des esclaves de Gorée, au Sénégal, est aujourd’hui un lieu de commémoration qui a accueilli les plus grandes personnalités du monde dans le but de se souvenir mais aussi d’établir une nécessaire réconciliation entre les peuples Africains et Européens. Le témoignage d’ Eloi COLY est remarquable par sa puissance, empreint à la fois de vérité historique et d’humanisme.