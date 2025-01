Podcast

Pas facile d’explorer les milieux hostiles et secrets cachés sous la surface de l’eau. Froid, pression, absence d’air ou de lumière… les contraintes s’accumulent. Mais l’humain est têtu et explorer c’est ce qu’il fait le mieux ! Alors dès l’Antiquité, il conçoit des modèles de combinaisons et de réservoir d’air qui deviendront plus tard : le scaphandre. Petit plongeons dans l’Histoire, et l’imaginaire des inventeurs de cette curieuse technologie.