Infographie | 4 infos historiques sur la dentelle

Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement ancien, une robe de mariée ou un accessoire de luxe, sans forcément connaître l’histoire riche qui se cache derrière ces motifs ajourés.

Symbole d’élégance, de savoir-faire et parfois de pouvoir, la dentelle a traversé les époques en se réinventant sans jamais perdre son charme.

Origines au XVIe siècle

La dentelle est apparue en Europe au début du XVIe siècle, principalement en Italie et en Flandre (Belgique actuelle). Elle était à l’origine entièrement réalisée à la main, à l’aiguille ou au fuseau, et utilisée pour orner les vêtements des nobles.

Symbole de richesse et de pouvoir

Pendant des siècles, la dentelle était un luxe réservé à l’aristocratie. Elle ornait les cols, poignets et robes des rois, reines et membres de la haute société. Louis XIV, par exemple, adorait la dentelle et en portait même sur ses bas !

Développement des centres de production

Des villes comme Bruges, Alençon, Venise ou encore Chantilly sont devenues célèbres pour leur dentelle raffinée. Chaque région développait ses propres techniques et motifs, ce qui donnait naissance à des styles uniques.

L’industrialisation au XIXe siècle

L’invention des machines à dentelle (notamment le métier de John Heathcoat en 1808 en Angleterre) a révolutionné sa production. Elle devient alors plus accessible, mais la dentelle artisanale garde son prestige et son aura d’élégance intemporelle.