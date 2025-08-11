Infographie | 4 infos insolites sur la grande muraille de Chine

Infographie

La Grande Muraille de Chine fascine le monde depuis des siècles, autant pour son histoire monumentale que pour les légendes qui l’entourent. Mais derrière les images classiques de ses remparts sinueux, se cachent des anecdotes étonnantes qui révèlent l’ingéniosité, la dureté et parfois l’absurdité de son histoire.

Voici quatre faits insolites et vérifiés qui vous feront voir cette merveille autrement.

Un mortier au riz gluant, secret de sa solidité

La longévité exceptionnelle de la Grande Muraille ne tient pas seulement à l’habileté des bâtisseurs, mais aussi à une innovation culinaire inattendue : le mortier au riz gluant.

Les ingénieurs de l’époque ont eu l’idée de mélanger de la chaux avec du riz cuit et broyé, créant ainsi un liant incroyablement solide et imperméable. Ce mélange, riche en amylopectine, a permis de résister à l’érosion et aux intempéries pendant des siècles.

Cette utilisation ingénieuse d’un ingrédient de cuisine dans un contexte militaire montre à quel point les anciens constructeurs chinois savaient tirer parti des ressources locales.

La plus longue tombe du monde

Derrière la majesté de la Muraille se cache aussi une histoire tragique.

La construction, qui s’est étalée sur plusieurs dynasties, a coûté la vie à un nombre colossal de travailleurs, soldats et prisonniers réquisitionnés. On estime qu’environ 400 000 personnes ont perdu la vie sur le chantier, et certaines auraient été enterrées dans les fondations mêmes du mur.

Ce sinistre héritage a valu à la Grande Muraille le surnom de « plus long cimetière sur Terre ». Cette réalité rappelle que, derrière chaque prouesse architecturale, se cache parfois un lourd tribut humain.

Un mythe sur sa visibilité depuis la Lune

On entend souvent dire que la Grande Muraille est la seule construction humaine visible depuis la Lune.

En réalité, il s’agit d’un mythe. Même depuis une orbite terrestre basse, elle est difficile à distinguer à l’œil nu, tant elle se fond dans le relief et les couleurs de son environnement. Les astronautes qui l’ont observée affirment qu’il faut des conditions de lumière exceptionnelles et savoir précisément où regarder pour l’apercevoir.

Cette idée reçue, popularisée par les médias, illustre à quel point l’imaginaire collectif peut transformer un fait historique en légende persistante.

Le canular qui a trompé le monde en 1899

À la fin du XIXe siècle, un journal de Denver publia un article sensationnel affirmant que des compagnies américaines prévoyaient de démolir la Grande Muraille pour construire une route.

Cette fausse information, reprise par d’autres journaux, fit le tour du monde et contribua à alimenter les tensions anti-occidentales en Chine à l’époque. Bien que totalement inventée, cette histoire a laissé une trace durable dans l’histoire des canulars journalistiques, prouvant qu’avant même l’ère d’Internet, les fausses nouvelles pouvaient se répandre comme une traînée de poudre.