Documentaire

Sous ses tours de verre, New York cache une histoire faite d’ordures, de corruption et d’ingéniosité. New York a toujours entretenu un lien particulier avec ses ordures. Ce film nous plonge dans une histoire parallèle : celle d’une ville qui s’est littéralement agrandie sur ses déchets, au propre comme au figuré.

Des Hollandais à la mafia, des premières décharges au recyclage industriel, en passant par les frigans qui fouillent les poubelles de Manhattan, cette enquête révèle comment une métropole moderne s’est bâtie sur ce que les autres jettent.

#reportagesetinvestigations #société #documentaire #newyork