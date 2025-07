Infographie | 4 dates clés de l’histoire de New York

Infographie

New York, l’une des villes les plus emblématiques du monde, possède une histoire riche et mouvementée. Quatre dates marquent des tournants majeurs dans son développement, de sa fondation par les colons néerlandais à sa stature de métropole mondiale. Voici les moments clés à retenir.

1624 – La naissance de Nouvelle-Amsterdam

C’est en 1624 que débute véritablement l’histoire de New York. Cette année-là, des colons hollandais, envoyés par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, s’installent sur l’île de Manhattan. Ils y établissent un comptoir commercial baptisé Nouvelle-Amsterdam. L’objectif : contrôler le commerce de la région et asseoir la présence néerlandaise en Amérique du Nord.

« New York est d’abord née comme une simple place de commerce stratégique sur une île boisée. »

Ce premier noyau urbain est le point de départ de ce qui deviendra l’une des plus grandes villes du monde.

1664 – L’arrivée des Anglais et le changement de nom

En 1664, la colonie néerlandaise est capturée sans combat par les Anglais. Ils la rebaptisent immédiatement New York, en l’honneur du duc d’York, frère du roi Charles II. Ce changement de domination marque un tournant : la ville s’anglicise peu à peu et s’inscrit désormais dans l’Empire britannique.

« Avec ce changement de drapeau, c’est aussi une nouvelle culture urbaine qui s’installe à New York. »

Ce passage sous contrôle anglais pose les bases de l’identité future de la ville, entre influences européennes et ambitions impériales.

1898 – La naissance du Greater New York

La date du 1er janvier 1898 marque une transformation majeure : la fusion administrative de plusieurs villes indépendantes – Manhattan, Brooklyn, le Bronx, le Queens et Staten Island – pour ne former qu’une seule entité municipale : New York City.

« Ce regroupement donne naissance à la New York moderne, structurée en cinq boroughs, toujours en vigueur aujourd’hui. »

Cette unification permet à la ville de s’imposer comme un centre économique et culturel de première importance, capable de rivaliser avec Londres ou Paris.

2001 – Les attentats du 11 septembre

Le 11 septembre 2001, New York est frappée par les attentats terroristes les plus meurtriers de l’histoire contemporaine. Les deux tours du World Trade Center, symboles de la puissance financière américaine, s’effondrent après avoir été percutées par des avions détournés.

« Ce jour-là, le monde entier regarde New York, blessée mais debout. »

Cet événement marque profondément la ville et entraîne des bouleversements durables, tant sur le plan de la sécurité que de l’urbanisme, avec la reconstruction du site et l’édification du mémorial du 11 septembre.