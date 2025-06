Documentaire

Depuis plus de quarante ans, l’Iran, Israël et les États-Unis s’affrontent à distance dans une guerre larvée. Retour sur une spirale funeste qui menace de semer le chaos. Ce second volet débute avec la conférence de Madrid et la volonté des États-Unis de pacifier les relations entre Israël et ses voisins du Moyen-Orient. Un absent de marque : l’Iran, non invité…

En 1991, après la première guerre du Golfe, les Américains dominent le Moyen-Orient. George H. W. Bush veut bâtir un monde unipolaire, moins menaçant pour les intérêts américains. La résolution du conflit entre Israël et ses voisins arabes s’avère un passage obligé pour ses ambitions. En octobre, il organise avec le concours de l’URSS la conférence de Madrid, réunissant Israël et les pays arabes, dont la Syrie, la Jordanie, le Liban et les Palestiniens. Un absent de marque : l’Iran, non invité, dont chacun veut neutraliser l’influence croissante. De son côté, la République islamique organise un front du refus face à Israël et aux États-Unis. Elle soutient les organisations palestiniennes comme le Hamas et le Jihad islamique, appelant à l’action l’ensemble de ses alliés. En secret, elle se prépare à se doter de l’arme nucléaire.

La menace du pire

Ce conflit sans coup de canon ni confrontation directe dure depuis quarante ans. Une guerre sourde et jamais déclarée, qui menace pourtant de semer le chaos à tout moment. À Téhéran, Tel-Aviv et Washington, les ennemis ont échoué à dépasser leurs différends historiques et se considérer comme de véritables interlocuteurs. Les dirigeants iraniens et israéliens veulent-ils le pire ? Quel rôle les États-Unis jouent-ils dans cet affrontement ? De l’avènement de Khomeiny aux menaces de Trump, en passant par l’impact du 11-Septembre et les efforts successifs de Rabin et d’Obama, ce film relie les événements emblématiques qui permettent de comprendre comment l’Iran est parvenu à redistribuer les cartes du jeu politique mondial. Acteurs et témoins de chaque camp, certains de premier plan, dévoilent dans le même temps les coulisses de cette histoire. Outre l’ex-Premier ministre travailliste israélien Ehud Barak, Vincent de Cointet rencontre, entre autres, le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, Naïm Qassem ; un ancien directeur du Mossad, Ephraim Halevy ; un ex-diplomate iranien et haut gradé au sein des Gardiens de la révolution, Javad Mansouri ; ainsi que Leon Panetta, qui fut directeur de la CIA et secrétaire américain à la Défense ; et Robert Malley, négociateur en chef pour la présidence Obama de l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Ce dernier vient d’ailleurs d’être nommé par Joe Biden émissaire spécial des États-Unis en Iran.

Documentaire de Vincent de Cointet (France, 2018, 55mn)

