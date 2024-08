Podcast

L’affaire des Avions renifleurs, survenue entre 1975 et 1979, constitue l’une des affaires politico-financières les plus emblématiques de la France moderne, mettant en lumière les pratiques de corruption et d’escroquerie qui peuvent gangrener les grandes entreprises publiques. Cette affaire concerne principalement Elf Aquitaine, une entreprise pétrolière d’État qui a été victime d’une fraude audacieuse orchestrée par des individus au sein de son propre environnement et au-delà.

Le terme « Avions renifleurs » fait référence à la nature spectaculaire et presque rocambolesque de l’escroquerie qui a eu lieu. L’escroquerie a été centrée autour de la vente de ces prétendus avions spécialisés dans la détection des gisements pétroliers, des appareils qui n’existaient en réalité que dans les fantasmes de ceux qui ont conçu le stratagème. Les protagonistes de cette fraude ont su exploiter la confiance et la naïveté des responsables d’Elf Aquitaine, en leur présentant des projets farfelus et des technologies inexistantes, mais en se camouflant sous une apparence de crédibilité.