En 1925, Victor Lustig a profité des rumeurs du démontage de la Dame de fer pour faire des affaires douteuses.
En 1992, un candidat inattendu remporte la présidentielle et empêche le populaire George H.W. Bush de briguer un second...
En 1940, le Stuka était le bombardier en piqué le plus répandu de la Luftwaffe. Cet appareil très performant...
S’il y avait eu plus de chaloupes à bord du Titanic, est-ce que plus de vies auraient pu être...
En juin 1940, alors que la France s’effondre et s’apprête à vivre à l’heure allemande, la pègre choisit son...
D’où vient le management ? Découvrez son évolution, des théories de Taylor et Fayol à celles de Maslow et...
Patrick Rotman retrace, à travers des archives bouleversantes, l’épopée des 35 000 volontaires étrangers venus soutenir la République espagnole...
L’appel du 18 Juina est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres,...
La bataille de France ou campagne de France désigne l’invasion des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de...
Le Tour de France, événement emblématique du cyclisme mondial, trouve ses racines dans les années 1900. Créé par le...
La Première Guerre mondiale éclate en 1914. Au départ, l’unanimité règne quant à l’intervention du Canada, qui doit soutenir...
Ce documentaire propose de replonger au coeur des « années 68 » contestataires pour mettre en lumière le rôle...
Une chronique de la Seconde Guerre mondiale à travers le regard et les mots de trois reporters américaines, qui...
La Seconde Guerre mondiale, qui coûta la vie de plus de 40 millions de personnes, a duré six ans,...
La disparition de Staline marque une étape décisive, la fin d’une époque, sinon la fin d’un système. Elle révèle...
Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Portés par un grand élan patriotique, des milliers...
Les premiers crimes contre la communauté juive et les civils derrière la ligne de front commencent avec l’invasion de...
Il existe beaucoup d’ouvrages bien connus en Nouvelle-Calédonie, mais aucun n’a la notoriété qu’a le barrage de Yaté. Usine...
D’abord félicité puis décrié lors de la « chasse aux communistes » des années 1960, Oppenheimer finit par être discrédité aux...
En 1978, pendant 13 longues journées, le président égyptien Anouar el-Sadate et le Premier Ministre israélien Menahem Begin négocient...
En 1954, la Cour suprême déclare anti-constitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. L’année suivante, le boycott des...
