Documentaire



Les prisonniers et les populations des nouveaux territoires occupés à l’Est, comme les Polonais, sont soupçonnés d’antisoviétisme, et beaucoup sont envoyés en camp. La situation des femmes, qui représentent un quart des détenus, est dramatique.

Mais le 5 mars 1953 marque un tournant : avec la mort de Staline, la politique du dégel commence et un million de détenus sont libérés. Le pouvoir soviétique veut tourner la page, et les traces du Goulag sont progressivement effacées du paysage et de la mémoire.



Un documentaire de Patrick Rotman