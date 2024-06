Documentaire

Familles monoparentales, recomposées, peu disponibles, elles font appel aux établissements pour aider à éduquer leur enfant. Dans certaines régions, les demandes ne sont pas satisfaites. C’est à partir de ce constat qu’un projet de rénovation et de création d’internats dans les collèges a été lancé. Portrait de cinq adolescents à l’internat pendant un trimestre : Sophie, 16 ans, était interne à Bouilly, près de Troyes. Les services sociaux l’ont retirée à son père et l’ont confié à un foyer. John a 17 ans. Il est interne depuis l’âge de 8 ans, à l’école des Roches, l’un des établissements privés les plus chics de France. L’internat ne réussit pas à tout le monde. Antoine, 15 ans, n’a pas supporté la vie en collectivité et a fait une fugue. Raphaël, 14 ans, a grandi dans une cité de Montpellier. Sa mère l’a envoyé au collège de Vialas, en Lozère. Emilie, a décidé seule, à 14 ans, de quitter ses montagnes de Savoie pour entrer à l’internat du Prytanée de la Flèche dans la Sarthe. Elle cherchait de la discipline.

Un documentaire d’Alexandra Riguet, Vincent Liger.