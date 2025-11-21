Conférence

Chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu a été l’inspirateur de réformes pédagogiques en France. Il dira par exemple que « Seuls les savoirs scolaires faisant sens pour l’élève pourront être assimilés durablement ».

Philosophe de formation, Philippe Meirieu est l’auteur de nombreux ouvrages relatifs à la pédagogie. Parmi ceux-ci: L’école, mode d’emploi-des méthodes actives à la pédagogie différenciée, Apprendre… Oui, mais comment ou encore Lettre aux grandes personnes sur les enfants d’aujourd’hui.

Sur base du constat que chaque élève est différent il propose le modèle de la pédagogie différenciée. Celui-ci part du constat que dans une classe, un professeur doit enseigner à des élèves ou des étudiants ayant des capacités et des modes d’apprentissages très différents. Ce modèle tente de donner une réponse à cette hétérogénéité des classes par des pratiques adaptant à chaque élève les programmes d’études, l’enseignement et le milieu scolaire. Bien souvent, l’enseignant ne va plus être le centre de la classe mais va mettre l’enfant ou l’activité comme intérêt central.