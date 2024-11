Documentaire

Le chiffre est tristement symbolique. Au Burkina Faso, désormais, plus de deux millions et demi d’élèves n’ont plus accès à l’éducation.

Dans un pays de vingt millions d’habitants c’est énorme. Les écoles ferment, les unes après les autres, sous la pression des groupes djihadistes qui ne cessent de progresser dans le pays.

Une école sur cinq n’est plus opérationnelle. Les bâtiments sont attaqués, incendiés, rasés. Les professeurs et les employés du système éducatif sont menacés, parfois assassinés. Jamais une guerre d’une telle ampleur n’avait été menée contre l’école en Afrique. La junte au pouvoir tente de mettre en place des solutions alternatives pour les centaines de milliers d’enfants réfugiés, mais les moyens sont limités. Mais surtout, l’armée burkinabè ne cesse de perdre du terrain : elle ne contrôle plus que 40% du territoire… présage d’une tragédie humanitaire à venir au Burkina Faso.

Disponible jusqu’au 19/03/2026



