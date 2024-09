Documentaire

Plus de quatre millions d’esclaves ont arrachés aux côtes de l’Afrique et expédiés au Brésil au cours du 16ème siècle et au-delà. Mais la pratique de l’esclavage n’a été abolie qu’en 1888 lorsque les abolitionnistes ont porté la question à l’avant-scène. Aujourd’hui, les descendants de la communauté Danda-quilombo – revendiquent les titres de propriété sur les terres sur lesquelles leurs ancêtres ont vécu et travaillé pendant des générations.