Lassés de voir des rails gagnés par la rouille et ces gares que la SNCF ne dessert plus, des citoyens ont eu l’idée d’un pari fou : relancer une ligne de chemin de fer disparue, le Bordeaux-Lyon.
Lassés de voir des rails gagnés par la rouille et ces gares que la SNCF ne dessert plus, des citoyens ont eu l’idée d’un pari fou : relancer une ligne de chemin de fer disparue, le Bordeaux-Lyon.
La crise économique dynamise tout un petit commerce qui attire aujourd’hui bien des convoitises : celui des brocantes et...
En Afrique du Sud, les Mpondo intentent un procès contre le géant Shell qui menace leur littoral sacré. Le...
Quelle est donc cette mystérieuse drogue qui inonde le Moyen-Orient ? Edifiante enquête en Jordanie de Julien Fouchet au...
Bordé par des avenues cossues où de luxueux hôtels particuliers qui se négocient aux alentours de 5 millions d’euros,...
Treize mois de voyage sans arrêt, cinq tribus rencontrées et quelques préjugés détruits: l’aventure de Damien Boyer. Aux quatre...
Aux États-Unis, l’armée recrute dès le lycée. À Chicago et au Texas, des milliers d’adolescents intègrent les Junior Reserves,...
Tourné pendant 5 ans, ce documentaire raconte le combat des soutiens et de la famille de Marwan Barghouti pour...
Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire....
En Russie, quelque quatre cents métiers sont interdits aux femmes. Cette réminiscence de l’époque communiste fait aujourd’hui l’objet de...
\r\nPour nombre d’Européens, l’horizon s’assombrit. Au même moment, en Asie, l’avenir, l’aventure et la croissance financière semblent au rendez-vous...
La Birmanie des milles pagodes . Une contrée interdite pendant un demi siècle de dictature. Aujourd’hui , le pays...
Partir étudier à l’étranger, le rêve de beaucoup de jeunes européens. Nous avons suivi Juliette, qui a rejoint une...
En région parisienne, il y a quelques mois, une mère de famille a décidé de camper sur le toit...
Depuis 1960, 25 % des Africains n’ont pas bénéficié de la croissance de l’économie mondiale. Aujourd’hui 250 millions...
A l’approche de Noël, les villes et villages de France revêtent leurs habits de lumière. Pour les communes, ces...
Ile mythique autrefois chantée par le poète Homère, Chypre est aujourd’hui le paradis des touristes en quête de fiesta...
L’Amérique des hommes est en crise. La libération de la femme, la perte des valeurs traditionnelles, l’explosion des familles,...
A Madagascar, le “bois de rose” est au coeur de toutes les convoitises. Pour les bucherons clandestins les derniers...
Des milliers d’Espagnols sont descendus dans les rues pour réclamer des loyers accessibles. Et leurs revendications trouvent un écho...
Située à vingt kilomètres de Rotterdam, Dordrecht est célèbre pour sa réserve naturelle et son centre historique, l’un des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site