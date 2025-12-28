Rien n’arrete Maud Fontenoy : navigatrice, aventurière, militante, elle est de tous les combats. Depuis ses premiers exploits en mer elle est devenue une personnalité appréciée des français qui fait régulièrement la une des magazines. Mais son combat le plus redoutable elle l’a mené contre le cancer , une épreuve qu’elle affronte à sa façon en prenant la mer.. Aujourd’hui, maman comblée, elle met son énergie au service d’une cause: la sauvegarde de la planète. Dans les médias ou sur les mers, nous l’avons suivi dans tous ces combtas. Maud Fontenoy: une femme d’exception.