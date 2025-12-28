Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment La Poste aurait étouffé les affaires de suicide de salariés Pour la première fois, des communicants dévoilent la stratégie que La Poste aurait mise en place pour éviter un...

Documentaire Squatteurs – Méthodes et stratégies des « indésirables » Les squatteurs sont des personnes qui s’installent dans des propriétés privées sans l’autorisation du propriétaire. Le squat peut être...

Documentaire Italie : un village oublié Pas de magasin, pas d’école : au sommet des montagnes lombardes, Monteviasco est coupé du monde. Depuis sept ans...

Documentaire Inde : Ghazipur, à l’ombre de la décharge Ouverte en 1984, cette décharge aurait dû fermer en 2002, une fois arrivée à saturation, mais cette décision n’a...

Documentaire L’école des pompiers de New York Le Fire Department of the City of New York (FDNY) est le corps des sapeurs-pompiers professionnels de la ville.

Documentaire Au coeur du plus grand squat de France Ces familles occupent illégalement un bâtiment désaffecté à Rennes. En tout, 250 personnes vont bientôt être expulsées. Enquête au...

Documentaire La vie chaotique des « enfants stars » Los Angeles. Chaque année, des centaines de familles venues de tous les Etats-Unis, partagent le même rêve : faire...

Documentaire Les coulisses – Mary D Michel Pimbé nous emmène découvrir cette entreprise familiale à l’œuvre dans le paysage calédonien depuis 35 ans. Chaque jour,...

Documentaire Les réfugiées, l’exil au féminin En 2021, plus de 84 millions de personnes ont dû fuir leur pays. Parmi elles – contrairement à une...

Documentaire Les Polonais s’entraînent à la guerre Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la Pologne est en plein réarmement, qu’il s’agisse du matériel militaire ou...

Documentaire Amexica : le monde de la frontière La photojournaliste Marie Baronnet observe le quotidien des habitants de la zone frontalière entre le Mexique et les États-Unis,...

Documentaire Pas en notre nom ! Ce documentaire interroge l’unanimisme patriotique autour du drapeau et du Président Bush et propose un voyage à la rencontre...

Documentaire Chine : à l’intérieur du marché géant de Yiwu À Yiwu, en Chine, la consommation a trouvé sa capitale mondiale. À 250 kilomètres au sud de Shanghai se...

Documentaire Enquêtes de foot : Tibet United La discipline peut-être un outil de rapprochement entre les Tibetains et les Chinois. En 2015, quelques jours après la...

Documentaire Etats-Unis : des bourreaux aux mains propres Comment, au nom de la peur de l’ennemi communiste puis de la lutte contre le terrorisme, la culture de...

Documentaire USA : j’ai rendez-vous avec les aliens ! Peter a récemment déménagé à Sedona, inévitablement attiré par Bell Rock. Il est persuadé qu’un portail va s’y...

Documentaire Coronagraben Alors que les hôpitaux débordent en Suisse romande, la Suisse alémanique est bien moins touchée par le coronavirus.